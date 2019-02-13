جلالة: طالبنا المالية بتوفير 25 مليون من تعويضات متضرري تاورغاء ومصراتة

قال وزير الدولة لشئون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، الأربعاء،

إن اللجنة خاطبت وزارة المالية؛ لتوفير الدفعة الثالثة من قيمة التعويضات؛ لجبر الضرر

بحسب الاتفاق الموقع بين تاورغاء ومصراتة، وقيمتها 25 مليون بشكل عاجل.

وأوضح جلالة بصفته رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم

بين تاورغاء ومصراتة في تصريح للرائد، أن ملف التعويضات يقع ضمن الملفات التي تعيق

عمل اللجنة الذي يخضع لموافقة مصرف ليبيا المركزي، مضيفا أن القيمة المطلوبة ستحال

لحساب لجنتي مصراتة وتاورغاء وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

يذكر أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة وزعت في

وقت سابق قيمة تعويضين على لجنتي الاتفاق وفق القيم المتفق عليها بينهما.

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