الهواري العام بنغازي يرسل شحنة طبية إلى الجنوب

قال مدير مكتب الاعلام بمستشفى الهواري العام بنغازي هاني العريبي لبوابة افريقيا الاخبارية أن إدارة المستشفى أرسلت أمس الثلاثاء شحنة من المستلزمات الطبية لدعم المستشفى الميدانيي للجيش الليبي بمدينة سبها .
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