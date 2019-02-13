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الهواري العام بنغازي يرسل شحنة طبية إلى الجنوب

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مدير مكتب الاعلام بمستشفى الهواري العام بنغازي هاني العريبي لبوابة افريقيا الاخبارية   أن  إدارة المستشفى أرسلت أمس الثلاثاء شحنة من المستلزمات الطبية لدعم المستشفى الميدانيي للجيش الليبي بمدينة سبها .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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