تفاصيل لقاء السايح مع سفير الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا آلن يوجيا، تحضيرات المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء لك خلال لقاء جمعهما أمس الثلاثاء، ناقش خلاله الجانبان، استعدادات المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وعلى هامش اللقاء، اطَلع السفير الأوروبي على تجهزيات وامكانيات المقر الجديد للمفوضية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر المانحين لمشروع دعم الإنتخابات في ليبيا ، الذي تشرف على إدارته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا .

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