مباحثات ليبية سودانية حول تعزيز الأمن

اجتمع وزير الخارجية سيالة مع وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ـمه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أنه جرى خلال اللقاء بحث التنسيق في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والاقليم وكذلك مسألة الامن والحدود و مواجهة عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأتفق الطرفان على استمرار الحوار و التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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