السائح يقدم لسفير الإتحاد الأوروبي إحاطة بشأن تجهيز المقر الجديد

قدم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح احاطة لسفير الإتحاد الاوروبي إلى ليبيا, الن بوجيا, بشان تقدم الأعمال في مشروع الصيانة وأعمال البناء في مقر المفوضية الجديد.

وبينت بعثة الإتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الإتحاد هو اكبر متبرع للمشروع.

وكان السائح أكد أن المفوضية العليا للانتخابات أنجزت ما نسبته 90% من عملية التجهيز للاستفتاء مؤكدا أنها تنتظر تسييل مبلغ 400 مليون دينار ليبي من حكومة الوفاق الوطني من اجل تنظيم الاستفتاء بالإضافة إلى اجراء تعديلات بسيطة وهامة في قانون الاستفتاء التي يحتاجها مجلس النواب لتنظيم عملية الاستفتاء على الدستور.

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