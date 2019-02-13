الاتحاد الأفريقي يعتمد ترشح ليبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان 2020-2022

اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ترشح ليبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2020-2022.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إن ترشح ليبيا «خطوة أساسية ومهمة لتحقيق النجاح في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2019».

ويعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومة دولية داخل منظومة الأمم المتحدة تعني بدعم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ومسوؤل عن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

ويعقد المجلس الذي أنشئ في 15 مارس 2006 اجتماعاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف، ويتألف من 47 دولة عضوًا في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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