رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يستقبل سفير بريطانيا لدى ليبيا

عرضالسفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر خلال زيارته صباح امس الثلاثاء لبلدية بنغازيدعم بلاده للمدينة في مشاريع رواد الأعمال من الشباب وتمكين المرأة والمجتمع المدني ، وتقديم الدعم للقطاعات الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والأمن ونزغ مخلفات الحرب ،والعمل على دعم القطاع الخاص ، وتنمية وتطوير البنية التحتية.

واستعرض بيكر في حديثه مع رئيس اللجنة التسييرية لبلدية الصقر بو جواري ، تمكين الشركات البريطانية من العمل في بنغازي وزيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة خاصة بعد استقرار الوضع الأمنيمشيراإلى دور المملكة الداعم من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا الذي إستهدف تنفيذ عدد من المشاريع وتوفير بعض الاحتياجات خاصة في مجالات التعليم والصحة .

ومن جانبه تحدث رئيس المجلس التسييري للبلدية عن خطة البلدية خلال المرحلة القادمة وأهم الأولويات التي تعمل عليها البلدية مؤكدا على أهمية التعاون المشترك خاصة في المجالات الصحية والتعليمة ومختلف المجالات الاقتصادية والخدمية وأنه يأمل في تواجد الشركات البريطانية في مدينة بنغازي قريباً.

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