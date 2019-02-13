داخلية الوفاق تبحث مع السفير الهولندي مكافحة الهجرة

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني ظهر أمس الثلاثاء سفير دولة هولندا لدى ليبيا لارس توميرس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية والمشاكل التي يعاني منها المهاجرون.

وكان السفير الهولندي أدى زيارة إلى بلدية مصراتة التقى خلالها أعضاء المجلس البلدي للمدينة وأكد على دورها في المساهمة بفاعلية في بناء الدولة، والسلم المجتمعي، ومكافحة الإرهاب، وتنظيم كل ما يدعم استقرار الدولة وبنائها، مشيراً إلى اهتمام بلاده بالتعاون الاقتصادي، خاصة في مجالي الزراعة، والطاقات المتجددة والمياه، مشددا على أنه يرى الفرصة ملائمة في بلدية مصراتة لما تتمتع به من استقرار، ومن مقومات اقتصادية، وقطاع خاص متميز يمكن أن يمثل شراكة حقيقية مع نظرائه الهولنديين.

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