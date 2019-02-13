وفد قبيلة أولاد سليمان يزور غرفة العمليات بالجنوب‎

ضمن الفعاليات الاجتماعية قام المجلس الأعلى لحكماء ومشائخ قبيلة أولاد سليمان سبها مساء أمس الثلاثاء بزيارة الى غرفة عمليات تحرير الجنوب في قاعدة تمنهنت.

وقدم أعضاء المجلس كلمات شكر وتقدير لجميع الضباط في الغرفة، داعمين عملية تطهير الجنوب وعلى رأسهم أمر الغرفة اللواء الحاسي.

وعند استقباله للوفد أثنى اللواء عبدالسلام الحاسي على دور قبيلة أولاد سليمان في حماية الجنوب من الدواعش والمرتزقة التشاديةـ وقال ” شكرا جزيلا لكم يا مشايخنا فلقد مثلتم القبيلة خير تمثيل وكنتم شرفا لمدينة سبها واهلها هكذا عرفناكم وهكذا عهدناكم دائما في صف الوطن ولا شيء غير الوطن موفقين ان شاء الله لما فيه صالح البلاد والعباد سائلين المولى عز وجل ان يوفقكم في خدمة وطننا الغالي وان تكونوا كما عهدناكم دائماً مثالاً يحتذى به في العطاء والاخلاص وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

