تعليم الوفاق تبحث الإجراءات المتخذة بشأن الملاك الوظيفي

بحثت وزارة التعليم خلال اجتماعها الثاني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة وبحضور مديري الإدارات والمراكز والهيئات والمصالح والمكاتب التابعة لها اﻹجراءات المتخذة بشأن الملاك الوظيفي لديوان الوزارة باﻹضافة إلى مناقشة برنامج عملها لوضع الخطة الاستراتيجية لهذا العام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن المجتمعون استعرضوا خلال اﻻجتماع الذي عقد بمقر المركز الوطني للامتحانات بطرابلس الحصاد السنوي لمناشط الوزارة للعام 2018.

وجرى خلال اللقاء متابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الهيئات والمراكز واﻹدارات التي تقدمت بعرض رؤيتها وخطة عملها ضمن حلقات النقاش الحوارية التي عقدتها الوزارة لفتح باب التواصل والمشاركة مع المهتمين بالشأن التعليمي وكذلك التعرف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل الجهات التابعة للوزارة ووضع الحلول الناجحة لتدليلها.

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