«الهلال الأحمر» ينتشل 35 جثة من المدينة القديمة درنة

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة قيام فريقه بانتشال «35 جثة» من المدينة القديمة، أمس الثلاثاء، دون أن يذكر أية تفاصيل حول هوية أصحاب الجثث.

وأضاف المكتب الإعلامي للهلال الأحمر أنّ «عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة».

وأوضح أنه جرى «تسليم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، ليتم بعدها دفنها عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة».

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثث في درنة. (الهلال الأحمر)

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثث في درنة. (الهلال الأحمر)

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثث في درنة. (الهلال الأحمر)

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثث في درنة. (الهلال الأحمر)

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