العماري يبحث نقل اختصاصات النظافة للبلديات

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، لبحث برنامج عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن وزير الحكم المحلي قدم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، شرحًا عن زيارته لبلدية غريان، موضحا مطالب البلدية، وما ستقوم به وزارة الحكم المحلي لتحقيقها.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة برنامج نقل الاختصاصات، والبدء الفوري في نقل اختصاصات النظافة لبعض البلديات، وإشراف الوزارة على برنامج تدوير النفايات، كما تم مناقشة تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية خلال الفترة القادمة.

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