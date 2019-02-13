سيف الاسلام يقود المصالحة بين قبيلتي القذاذفة و أولاد سليمان

ألتقى يوم أمس الثلاثاء ببلدة هراوة أعيان قبيلتي القذاذفة وأولاد سليمان، في لقاء ثاني عقب اللقاء الأول الذي جمعهم قبل يومين في منطقة الحنيوة بسرت، لعقد مصالحة بين أبناء القبيلتين برعاية من سيف الإسلام معمر القذافي.

وأكد مصدر بالمجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة أن اللقائين عقدا بين أبناء القبيلتين بدون وساطة، سادت خلالهما روح المودة والتسامح، وتم خلالهما مناقشة العديد من القضايا والموضوعات لتذويب الخلافات وعودة الوئام بين أيناء القبيلتين كما تم مناقشة القضايا والمشاكل العامة التي تعانيها ليبيا، وضرورة أن يكون للجميع دور في إيجاد حل ليبي ليبي بعيدا التدخلات الخارجية.

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