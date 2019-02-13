صالح وبومريز يسعيان لحل إشكالات مرتبات المعلمين

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتماعا مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز والعميد المكلف لبلدية القبة موسى مرعي ومراقب التربية والتعليم القبة عبد السيد بو رواق وعدد من مديري مكاتب التعليم في مدينة القبة .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة القبة مناقشة العملية التعليمية في البلدية وصرف مرتبات المعينين بالقرار رقم 63 لسنة 2015 وعدم صرف مرتبات معلمي العقود البالغ عددهم 520 معلما ومعلمة وموضوع الفروقات المالية للمعلمين نظام 5 سنوات والمعينين عام 1986.

واطّلع بومريز صالح على مخرجات الاجتماع مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة مسعود صوة التي تمثلت في التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد مرتبات المعينين بالقرار رقم 63 لسنة 2015 ومتابعة مسألة تعثر بعض مشاريع الإنشاء لعدة مبانٍ تعليمية بمدينة القبة بسبب عزوف الشركات عن التقدم لتنفيذ هذه المشاريع لعدة أسباب.

وأكد بومريز لصالح إحالة إجراءات صرف مرتبات معلمي العقود البالغ عددهم 520 معلما ومعلمة إلى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة للحصول على تفويض بمرتباتهم، فيما شدد رئيس مجلس النواب على متابعته لهذه المواضيع مع الجهات ذات الاختصاص وتذليل الصعاب التي تعترضها .

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