بحث سبل التعاون بين الرقابة الإدارية وداخلية المؤقتة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة تدارس سير إجراءات تأمين الجنوب والخطة الأمنية في مدينة بنغازي، فضلا عن الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لفرض الأمن في كافة المناطق وتوفير الإمكانيات لمديريات الأمن في البلديات.

وشهد اللقاء في جانب منه مناقشة سبل التنسيق لخلق حالة من التعاون بين كافة الأجهزة التابعة للوزارة مع أعضاء الهيئة وتقديم الدعم لهم لأداء مهامهم إذ عد الحاسي هذا الأمر حيويا لأن الوزارة مساندة للهيئة لتمكينها من التعامل مع شكاوى المواطنين.

وطالب الحاسي بضرورة قيام الأجهزة الأمنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بدورها وضبط كل من يحاول عرقلة عمل هذه المنافذ لاسيما مشكلة بطاقات الصعود على المواطنين في مطار بنينا الدولي .

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