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بحث سبل التعاون بين الرقابة الإدارية وداخلية المؤقتة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة تدارس سير إجراءات تأمين الجنوب والخطة الأمنية في مدينة بنغازي، فضلا عن الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لفرض الأمن في كافة المناطق وتوفير الإمكانيات لمديريات الأمن في البلديات.

وشهد اللقاء في جانب منه مناقشة سبل التنسيق لخلق حالة من التعاون بين كافة الأجهزة التابعة للوزارة مع أعضاء الهيئة وتقديم الدعم لهم لأداء مهامهم إذ عد الحاسي هذا الأمر حيويا لأن الوزارة مساندة للهيئة لتمكينها من التعامل مع شكاوى المواطنين.

وطالب الحاسي بضرورة قيام الأجهزة الأمنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية بدورها وضبط كل من يحاول عرقلة عمل هذه المنافذ لاسيما مشكلة بطاقات الصعود على المواطنين في مطار بنينا الدولي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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