الارصاد: تحذير جديد بشأن الطقس والامطار في هذه المناطق

نبه المركز الوطني للارصاد الجوية في تحذير جديد من استمرار سقوط امطار جيدة مصحوبة بحباب البرد احياناً، وشمل التحذير الصادر عن المركز اليوم لمناطق “الشمال الشرقي” متمثلة بـ”مناطق الخليج وحتى طبرق والجغبوب وجالو”..

ومن المتوقع ان تكون الامطار غزيرة على مناطق الجبل الاخضر مما يتسبب في حدوث سيول وجريان للاودية المحلية واحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية.

وكان المركز قد توقع في نشرة سابقة أن تشهد الاجواء إستمرار تأثرها امتداد لمنخفض جوي متمركز شرق المتوسط مصحوب بتقلبات جوية.

وتتأثر أجواء منذ مساء أمس بتقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا وخاصة مناطق الشمال الشرقي وشهدت عدد من المدن سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد.

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