عقب إعلانها السيطرة على مدينة درنة شرق ليبيا.. ميليشيات حفتر تهدد سكانها بالسجن

بثت مواقع موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، صورا ومقاطع لقتلى العمليات العسكرية الأخيرة، من قوة حماية درنة، بينما هدد جنود تابعون لحفتر، سكان المدينة المتعاونين مع قوة درنة بالسجن والقبض.

وجاء ذلك بعد سيطرة قوات حفتر على حي المدينة القديمة، آخر معقل لقوة حماية درنة، وإعلانها انتهاء العمليات العسكرية، في مدينة درنة شرق ليبيا.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، عن انتشال ثلاث عشرة جثة مجهولة الهوية، داخل حي المدينة القديمة.

وشهدت أحياء وسط مدينة درنة دمارا شاملا لممتلكات السكان المحليين الخاصة من مبان ومحال تجارية، ومؤسسات عامة، بسبب الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، الذي استخدمته قوات حفتر.

وأعلنت الحكومة الموازية في شرق ليبيا، تحرير مدينة درنة، رغم الحصار الشديد الذي فرضه المجتمع الدولي، ومنع من خلاله تسليح جيشها، الذي كافح الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكدة أنها ماضية في خدمة البلد ولن تثنيها كل الدول مهما حاولت فعل ذلك.

وأوضحت الحكومة أنها قضت على جماعات الإرهاب والتطرف، بكافة أفكارهم وصنوفهم من مناطق شرق البلاد، مؤكدة “أن هذا النصر ما كان ليكون لولا فضل الله ورجال قواتنا المسلحة والشعب الملتف حولها “.

وتصدرت مدينة درنة حسب إحصائية أعدتها منظمة التضامن الحقوقية عدد ضحايا العام الماضي في ليبيا، حيث بلغ عددهم 1111 ضحية ما بين قتيل وجريح وسجين، والذي شكل 30 %من إجمالي ضحايا المواجهات المسلحة في ليبيا، مبينة أن جلها كانت بسبب المواجهات المسلحة، التي جرت في المدينة ومحيطها، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوة حماية درنة، وقع خلالها 83 مدنيا بينهم 6 أطفال.

وفي سياق متصل عثر على جثة الشاب محمد ونيس بطاو، مرمية قرب مكب قمامة، بعد تصفيته من قبل كتيبة طارق بن زياد، التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة درنة، شرق ليبيا، على خلفية تشابه في الأسماء.

وأحرقت كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات حفتر، خيمة عزاء المقتول محمد ونيس بطاو، ومنعت أهله من استقبال المعزين.

وبرأت صفحات موالية لعملية الكرامة، على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب بطاو من انتمائه لأي تنظيم ديني أو سياسي.

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