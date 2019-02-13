فرنسا: تدخلنا عسكريا في تشاد الأسبوع الماضي لمنع محاولة انقلاب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن قوات بلاده تدخلت عسكريا في تشاد الأسبوع الماضي، بهدف إحباط محاولة الإطاحة بالرئيس إدريس ديبي.

وذكر لودريان، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء خلال جلسة للجمعية الوطنية في باريس، أن استهداف سلاح الجو الفرنسي الأسبوع الماضي لقافلة عسكرية للمسلحين المتمردين قادمة من ليبيا جاء استجابة لطلب من الرئيس ديبي.

وأوضح أن قوات تابعة لجماعة متمردة جاءت من جنوب ليبيا بهدف الاستيلاء على الحكم في العاصمة نجامينا بقوة السلاح، ما دفع رئيس البلاد إلى التوجه لفرنسا بطلب خطي لدرء المحاولة وحماية الدولة.

وشدد لودريان للمشرعين على أن الغارات الفرنسية جاءت بالتوافق التام مع القانون الدولي.

المصدر: وكالات

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