وزير خارجية تشاد: الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي تشكل عائقاً أمام حل الأزمة

دعا وزير خارجية تشاد، شريف محمد زين، كافة قوى الأعضاء في مجلس الأمن، إلى وضع حد للجماعات المسلحة في الجنوب الليبي، التي تعد مصدر تهديد للاستقرار في تشاد ودول الساحل.

وأوضح زين في تصريح خاص لوكالة ” سبوتنيك”، أن ليبيا تشهد حالة انقسام بين عدة قوى وميليشيات مسلحة، حيث أصبح الجنوب الليبي، لا قانون فيه، ويأوي جماعات إرهابية ومرتزقة ومهربين من كافة الأنواع، خاصة مهربي الأسلحة والمخدرات وحتى البشر، ما أصبحت مصدر تهديد للدول المجاورة.

وأردف وزير خارجية تشاد، شريف محمد زين بالقول، أن هذه الجماعات، تشكل عائقاً أمام حل الأزمة الليبية.

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