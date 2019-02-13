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وزير خارجية تشاد: الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي تشكل عائقاً أمام حل الأزمة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا وزير خارجية تشاد، شريف محمد زين، كافة قوى الأعضاء في مجلس الأمن، إلى وضع حد للجماعات المسلحة في الجنوب الليبي، التي تعد مصدر تهديد للاستقرار في تشاد ودول الساحل.

وأوضح زين في تصريح خاص لوكالة ” سبوتنيك”، أن ليبيا تشهد حالة انقسام بين عدة قوى وميليشيات مسلحة، حيث أصبح الجنوب الليبي، لا قانون فيه، ويأوي جماعات إرهابية ومرتزقة ومهربين من كافة الأنواع، خاصة مهربي الأسلحة والمخدرات وحتى البشر، ما أصبحت مصدر تهديد للدول المجاورة.

وأردف وزير خارجية تشاد، شريف محمد زين بالقول، أن هذه الجماعات، تشكل عائقاً أمام حل الأزمة الليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليق

  • الان بعد ان بسط الحيش العربي الليبي سيطرته علي الجنوب. لاوجود للمليشيات بعد. انتم يا تشاديين تريدون الفوضي لتنهبوا ثروات ليبيا و لكن الان الحيش لكم بالمرصاد. يجب بناء جدار بين ليبيا و دول تشاد و النيجر و السودان. هذه الدول هي مصدر الفوضي و التعدي علي اراضي ليبيا

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