هدية يطالب الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها على أكمل وجه

طبرق-العنوان

طالب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، الأجهزة الرقابية بالدولة الليبية، بالقيام بدورها على أكمل وجه في متابعة المؤسسة الليبية للاستثمار.

كما طالب هدية، النائب العام بإحالة نتائج التحقيق مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار بشكل عاجل فور الانتهاء معه إلى مجلس النواب، لمعرفة ما يحدث في الأموال الليبية في الخارج وعوائد جميع الشركات التابعة للمؤسسة وكذلك الأرباح التي من المفترض تحقيقها لصالح الدولة الليبية، ولاتخاذ الإجراءات الأزمة والقانونية حيالها.

وقال هدية، إن المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها أصبحت تلاحقها في الآونة الأخيرة، شبهات فساد إداري ومالي وصلت إلى استخدام أموال وعوائد هذه الشركات في الشأن السياسي الذي من شأنه أضر بمصلحة الدولة الليبية سياسيا واقتصاديا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية