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انتشال 48 جثة من آخر مناطق المواجهات بدرنة الليبية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

13 فبراير,2019

13 فبراير,2019

13 فبراير,2019

أعلن الهلال الأحمر في مدينة درنة الليبية ارتفاع عدد الجثث التي جرى انتشالها، خلال 4 أيام، من آخر مناطق المواجهات المسلحة بالمدينة الواقعة شرق البلاد، إلى 48.

 

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت قوات مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقا)، التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، سيطرتها على مدينة درنة، عقب مواجهات مع “قوة حماية درنة” التي كانت تسمي نفسها سابقا “مجلس شورى المجاهدين”.

 

ورغم إعلان السيطرة على المدينة، إلا أن المعارك استمرت في بعض الأحياء وسط المدينة، بينها المدينة القديمة التي كانت آخر معاقل “قوة حماية درنة”، التي تتهمها قوات حفتر بالانتماء لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب العربي”، رغم نفي القوة لذلك.

 

والاثنين، أعلن حفتر السيطرة على كامل المدينة، وانتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل.

 

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال فرع الهلال الأحمر في درنة إن “فرق انتشال الجثث التابعة له انتشلت، باليوم نفسه، 35 جثة من المدينة القديمة بدرنة”، دون أن ذكر أي تفاصيل حول هوية أصحاب الجثث.

 

وأضاف البيان أن “عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة”، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر “سلم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات”.

 

وفي بيان صدر الاثنين، قال الهلال الأحمر إن “فرق انتشال الجثث تمكنت من انتشال 10 جثث من المدينة القديمة في درنة”.

 

وقبلها بيومين، وتحديدا السبت، أعلن في بيان “انتشال 3 جثث أخرى”، دون تفاصيل حول هويتها.

 

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أعلن حفتر سيطرة قواته على مدينة درنة، بعد شهرين من انطلاق عملية عسكرية لقواته التي كانت تحاصر المدينة لأربع سنوات.

 

و”قوة حماية درنة”؛ تشكلت من أبرز الكتائب الثورية في درنة عام 2014 تحت اسم “مجلس شورى مجاهدي درنة و ضواحيها”، لمواجهة قوات حفتر التي أعلنت آنذاك عن قرب إطلاق عملية عسكرية لـ”تحرير” المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الأولى.

 

ولا تعترف “قوة حماية درنة” بأي من الحكومات الليبية الموجودة حاليا.

 

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما حيث تسيطر قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.

 

الأناضول

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تعليق

  • اماغا
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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