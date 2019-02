الاتحاد الإفريقي يرشح ليبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2020-2022

اعتمد المجلس التنفيذي لاتتحاد الإفريقي خلال أعمال الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ترشح ليبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2020-2022.

ووصفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها الأربعاء هذه الخطوة بالأساسية والهامة لتحقيق النجاح في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2019.

يُشار أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة تُعنى بدعم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ومسوؤل عن تناول حالات إنتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، ويعقد اجتماعاته في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ويتألف من 47 دولة عضوًا في الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أنُشىء المجلس في 15 مارس 2006.

