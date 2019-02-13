الاتحاد الأوروبي يصنف ليبيا وبعض الدول بقائمته السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان-بروكسل

اعتمد الاتحاد الاوروبي اليوم الأربعاء قائمته السوداء الجديدة التي تضم 23 بلدا بينها ليبيا على أنها من الدول التي تعاني من قصور استراتيجي في تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب مؤكداً بأن ذلك تم بعد تحليل معمق .

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد تهدف هذه القائمة إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل.

وقال مفوض اللجنة المعنية بالأمر فى الإتحاد الأوروبي : “لقد وضعنا أقوى معايير مكافحة غسيل الأموال في العالم ، ولكن علينا التأكد من أن الأموال القذرة من البلدان الأخرى لن تجد طريقها إلى نظامنا المالي ” .

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