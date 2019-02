زايد يُطالب تركيا بالتقريب بين الأطراف السياسية الليبية لتجاوز الخلافات

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد الثلاثاء مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحت إكسن، حيث رحب عضو المجلس الرئاسي بالسفير التركي، وهنأه على تكليفه بمهامه، متمنياً له وللحكومة والشعب التركي، مزيدًا من الازدهار والاستقرار والتقدم.

هذا واستعرض زايد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مع السفير التركي، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي، حيث تم التطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع الموقعة معها في السابق، وتطوير أوجه التعاون ليشمل تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجالات الحكم المحلي والبلديات والمواصلات والتعليم، وقد أبدى السفير التركي رغبة حكومة بلاده في عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين واستكمال المشاريع القائمة.

من جهة أخرى تطرق زايد لضرورة قيام الحكومة التركية بدورها الهام في التقريب بين الأطراف السياسية الليبية، لتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية، مشدداً على ضرورة تفعيل المقترحات المقدمة من الحكومة التركية في هذا الإطار.

