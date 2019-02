بعد إتمام إعادة الترتيبات الأمنية.. المواصلات تُعلن البدء في مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس العالمي

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني البدء والدخول إلى موقع مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس العامي. وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء أنه بعد البدء في تنفيذ أعمال ومشاريع إعادة تأهيل المطار في منتصف يوليو 2018 توقف العمل بسبب الأحداث التي وقعت في المنطقة مع بداية أغسطس 2018، موضحةً أنه بعد إتمام إعادة الترتيبات الأمنية من طرف لجنة الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى. واستؤنف العمل بأحد أهم العقود الـ28 الموقعة ضمن برنامج إعادة تأهيل مطار طرابلس العاملي وهو عقد مشروع إنشاء محطتي الركاب الجديدتين المحلية والدولية حيث استؤنف العمل مع بداية فبراير 2019، بحسب ما أعلن مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات. هذا ونوهت وزارة المواصلات بأنها ستقوم بنشر تقارير إعلامية دورية حول هذا البرنامج في وقتها مع الصور.

