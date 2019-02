أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن ربط 3 آبار جديدة بحقل السرير بمعدل 3300 برميل يوميًا.

ونقل الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط عن مصدر مسؤول بشركة الخليج قوله إن الشركة قامت بربط عدد 3 آبار جديدة على الإنتاج بحقل السرير النفطي وبمعدل إنتاج يومي يقدر بـ3300 برميل من النفط الخام.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية وربط الآبار المحفورة في أسرع وقت للمحافظه على الإنتاج و زيادته.

وأشار إلى أن منسقية هندسة الإنتاج بحقل السرير النفطي قامت يوم الـ11 من فبراير الجاري بتشغيل البئرين (C366h-65- C367-65) من الآبار التي استكملت حديثاً ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج يومي للبئرين مقدراه 2600 برميل من النفط خام يومياً بالمجمع (2) بحقل السرير

كما تم ربط البئر الجديد (C282) بالمجمع رقم 1 بحقل السرير وذلك يوم الثلاثاء الـ12 من فبراير الجاري وبقدرة إنتاجية تقدر بـ700 برميل من النفط يوماً.

The post في إطار سعيها لرفع القدرة الإنتاجية.. الخليج للنفط تُعلن ربط 3 آبار جديدة بحقل السرير appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا