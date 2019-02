بسبب فشلها في ضبط المنظومة.. «الوفاق» تبحث حل مشكلة التضخم الإداري

المتوسط:

بحثت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بحكومة الوفاق، إيمان بن يونس، خلال اجتماع لها مع وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي، استكمال وضع الآليات الخاصة بحل مشكلة التضخم الإداري.

وأوضحت إدارة التواصل بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة الملاكات الوظيفية المتعثرة وتم الاتفاق على وضع مقترح خاص بالفصل بين المعينين بالملاك ومن هم خارج الملاك، واختيار من يتماشى مع الوصف الوظيفي الصحيح، وإحالة الفائض إلى جسم يعمل على إحالتهم إلى المؤسسات المتماشية معهم وتدريب من يمكن تدريبهم.

