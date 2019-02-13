ماذا قال بن تاهية بشأن انتخابات المجالس البلدية؟

أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات البلدية سالم بن تاهية أنه جرى فتح باب تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية في 69 بلدية.

وقال بن تاهية في تصريحات إعلامية إنه جرى العام الماضي إجراء انتخابات في 3 بلديات وقد جرى فتح باب تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية في 69 بلدية موضحا أنه تم توفير 30% من الدعم المالي المطلوب وقد تلقت اللجنة وعودا بتوفير باقي المبالغ في حينها.

وتحدث بن تاهية عن مدى الإقبال على التسجيل في الانتخابات قائلا إن مدن سبها ثم البيضاء ثم الخمس ثم زليطن شهدت أعلى نسبة تسجيل مشيرا إلى أن المدن الكبرى مثل مصراتة وطرابلس بحاجة إلى مزيد من التوعية في هذا الشأن.

وأشار بن تاهية إلى أنه بحسب قانون المجالس البلدية فإن الولاية القانونية للمجالس تنتهي بعد اربعة سنوات من اداء القسم ومباشرة العمل لذلك فإن تواريخ انتهاء ولاية المجالس تختلف من بلدية لأخرى.

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