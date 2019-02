«داخلية الوفاق» تتابع الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات

المتوسط:

تشهد هذه الأيام كافة الشوارع والميادين استعدادات مكثفة من قبل اللجنة العليا للاحتفالات بالتعاون مع عدة جهات خدمية بالطلاء والتزيين بالأعلام والشعارات لإحياء هذه الذكرى المجيدة، استعدادًا للاحتفالات الكبرى بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

وتتابع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الخطط والتدابير الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى، حيث صدرت تعليماتها لكافة الأجهزة المتمركزة بالمنافذ والبوابات بتكثيف الدوريات، وتسهيل حركة المركبات الآلية، وضبط المخالفين، وأخذ ما يلزم من التدابير والإجراءات، التي تكفل أمن البلاد وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات الخاصة والعامة، التي تستهدف ضمان تأمين المواطنين، وإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية.

وفي هذا الإطار، كلفت وزارة الداخلية كافة مديريات الأمن بالمناطق باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين مشاركة المواطنين في احتفالات ثورة السابع عشر من فبراير في كل المدن الليبية.

