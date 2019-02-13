عميد بني وليد يدعو البعثة الأممية والمسؤولين الليبيين لزيارة المدينة

دعا عميد بني وليد سالم نوير، المنظمات الدولية والمحلية وبعثة الأمم المتحدة والمسؤولين الليبيين إلى زيارة بني وليد والوقوف مباشرة على ماتعانيه المدينة مما وصفه بالإهمال والتهميش لاحتياجاتها الحيوية الضرورية.

وقال نوير، إنه منذ انتخابه كعميد لبني وليد منذ 4 أشهر وهو يسعى للقاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الحالي و التواصل معه ولكن الوزير يتجاهل مساعيه وتواصله، مضيفا أن مختلف مرافق المدينة تعاني من عدة مشاكل ومنها عدم صيانة المستشفى الوحيد في المدينة والمدمر بسبب حروب لا علاقة لبني وليد بها إلى جانب المؤسسات الخدمية الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

