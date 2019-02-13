شكشك يطالب الجهات المعنية بإيقاف عدد من موظفي مصرف الصحاري

ليبيا – أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قراراً يقضي بإيقاف كل من رئيس مجلس إدارة مصرف الصحاري محمد أبو خضير والمدير العام بالمصرف أبو بكر الودان.

شكشك أوقف في قراره والذي تلقت المرصد نسخة منه مدير إدارة شبكة الفروع محمد عريبي ومساعد مدير إدارة شبكة الفروع بمصرف الصحارى حسين العجمي بالإضافة إلى مدير فرع الماية السابق بمصرف الصحاري المختار محمود وموظف بمصرف الصحاري فرع الماية أيمن صوان.

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة أن قرار الإيقاف جاء بسبب إهمال المذكورين أعلاه وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية و إساءة إستعمال سلطاتهم الوظيفية إلى جانب قيامهم بتصرفات ألحقت الضرر بالمال العام.

وطالب شكشك الجهات المختصة بتنفيذ القرار و العمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

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