الزوي: 55 متطرف يسلمون أنفسهم للجيش

أكد المتحدث باسم القوات الخاصة ميلود الزوي أن 55 عنصر يتبعون الجماعات المتطرفة في درنة قاموا بتسليم أنفسهم للجيش بعد استهداف القوات المسلحة لمواقعهم في المدينة القديمة.

وقال الزوي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن بعض الأشخاص الذين قاموا بتسليم أنفسهم يحملون جنسيات عربية مؤكدا أنه لم يتبقى في درنة إلا 10 متطرفين تقريبا مؤكدا أنهم ينتظرون قيام غرفة عمليات عمر المختار باعلان تطهير درنه من الارهاب.

وكان الناطق باسم قيادة الجيش احمد المسماري أكد أن ما تشهده درنة حاليا هو عمليات أمنية وليست عسكرية، تدار من قبل غرفة درنة الأمنية، وغرفة عمليات عمر المختار.

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