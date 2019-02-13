اجتماع لبحث الاحتياجات الضرورية لمستشفى ابن سينا

بحثت إدارة مستشفى ابن سينا مع عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الاربعاء الوضع الحالي للمستشفى والاحتياجات الضرورية لتشغيل المستشفى ليقوم بعمله في خدمة اهالي بلدية سرت.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد بمقر مستشفى ابن سينا ضم عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي غيث عبد الله وهنية ابوخريص بحضور مستشار نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق لشؤون الحكم المحلي عماد محفوظ المنشوف ومدير عام مستشفى ابن سيناء محمد السريتي ونائب مدير عام المستشفى علي الزرقاء ورئيس اللجنة الاستشارية للمستشفى عبد القادر العماري وأعضاء اللجنة الاستشارية ابوبكر المزوغي وعبد الله الأحول.

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