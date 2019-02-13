هدية يطالب الأجهزة الرقابية بمتابعة المؤسسة الليبية للاستثمار

طالب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان زايد هديه، جميع الاجهزة الرقابية بالدولة الليبية، القيام بدورها على أكمل وجه في متابعة المؤسسة الليبية للاستثمار.

ودعا هدية في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية النائب العام إلى إحالة نتائج التحقيق مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار فور الانتهاء منها إلى البرلمان وبشكل عاجل، لمعرفة ما يحدث في الأموال الليبية في الخارج وعوائد جميع الشركات التابعة للمؤسسة وكذلك الأرباح التي من المفترض تحقيقها لصالح الدولة الليبية، ولاتخاذ الإجراءات الأزمة والقانونية حيالها.

وأشار هدية إلى أنه في الآونة الأخيرة أصبحت شبهات الفساد المالي والإداري تلاحق المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها وتصل إلى استخدام أموال وعوائد هذه الشركات في الشأن السياسي الأمر الذي يضر بمصلحة الدولة الليبية سياسيا واقتصاديا.

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