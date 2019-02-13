الخليج العربي تربط ثلاث آبار جديدة بحقل السرير

أكد رئيس لجنة الإدارة “المكلف” بشركة الخليج العربي للنفط أشرف محمد العبار، أن الشركة تمكنت من ربط ثلاث آبار جديدة بحقل السرير النفطي.

وقال العبار في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، الشركة قد قامت بربط عدد ثلاث آبار جديدة على الإنتاج بحقل السرير النفطي وبمعدل إنتاج يوم يقدر بـ 3300 برميل من النفط الخام وذلك فى إطار سعي الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية وربط الآبار المحفورة فى أسرع وقت للمحافظة على الإنتاج وزيادته . .

وبين مدير إدارة هندسة الإنتاج بالشركة محمد القاضي، أن منسقة هندسة الإنتاج بحقل السرير النفطي قامت يوم 2019/02/11 بتشغيل بئرين من الآبار التي استكملت حديثاً ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج يومي للبئرين مقدراه 2600 برميل من النفط الخام يومياً بالمجمع الثاني بحقل السرير النفطي.

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