الارصاد توضح مناطق هطول الأمطار والثلوج خلال 48 ساعة المقبلة

قال خبراء بالمركز الوطني للارصاد الجوية الليبي أن الاجواء تشهد إستمرار تأثرها امتداد لمنخفض جوي متمركز شرق المتوسط مصحوب بتقلبات جوية.

ووفقا للمركز فإن المدن المتوقع هطول الامطار فيها خلال ال48 ساعة هي كالأتي:

الساحل الممتد من “رأس جدير حتى طرابلس وسهل الجفارة مناطق الجبل الغربي“: ستشهد سقوط أمطار من حين لآخر وستكون خفيفة إلى متوسطة.

أما مناطق الخمس ومصراتة وسرت: ستشهد سقوط امطار متوسطة إلى جيدة اليوم ويوم غدا الخميس.

مناطق “الخليج – بنغازي – مناطق الجبل الاخضر – مناطق الدواخل وأقصى الساحل الشرقي” ستشهد سقوط امطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحياناً مما يتسبب بجريان بعض الاودية المحلية وإحتمال تساقط الثلوج على الجبل الاخضر مساء اليوم وصباح غدا الاربعاء.

يشار إلى أن ليبيا تتأثر منذ مساء أمس بتقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا وخاصة مناطق الشمال الشرقي وشهدت عدد من المدن سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد.