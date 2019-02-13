مسؤول أممي يتفقد المهاجرين في طرابلس

قام منسق الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة روبرت سميث، اليوم الأربعاء بزيارة لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

وقال المسؤول الإعلامي بفرع الجهاز حسني أبوعيانة إن المسؤول الأممي اجتمع مع رئيس فرع طرابلس طريق السكة نقيب عبدالناصر حزام وقام بجولة تفقد خلالها المهاجرين غير الشرعيين داخل الفرع.

وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

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