وزير خارجية تشاد: الجماعات الإرهابية المنتشرة في الجنوب تشكل عائقًا أمام حل الأزمة الليبية

دعا وزير خارجية تشاد، شريف محمد زين، إنَّ ليبيا تشهد حالة انقسام بين عدة قوى وميليشيات مسلحة، حيث أصبح الجنوب الليبي، لا قانون فيه، ويأوي جماعات إرهابية ومرتزقة ومهربين من كافة الأنواع، خاصة مهربي الأسلحة والمخدرات وحتى البشر، ما أصبحت مصدر تهديد للدول المجاورة.

وأضاف خلال تصريحات صحافية، أن هذه الجماعات الإرهابية تشكل عائقاً أمام حل الأزمة الليبية.

ودعا زين، كافة قوى الأعضاء في مجلس الأمن، إلى وضع حد للجماعات المسلحة في الجنوب الليبي، التي تُعد مصدر تهديد للاستقرار في تشاد ودول الساحل.

