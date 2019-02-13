الخيالي: ما قام به المجربي في مجلس الأمن خيانة ويجب محاكمته

ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أمس الثلاثاء على أن حكومة فائز السراج فقدت سيطرتها على المنطقة الجنوبية ، مشيراً إلى أن قوات الجيش موجودة الآن خارج سبها حيث تتولى قوات الدعم المركزي والأمن تأمين المدينة.

الخيالي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية أن الحياة عادت إلى طبيعتها بمدينة سبها ، منتقداً في الوقت ذاته تحريض مندوب ليبيا في الأمم المتحدة المهدي المجربي على ضرب الجيش.

وأعتبر الخيالي أن مطلب المجربي يمكن وصفه بـ”الخيانة”، قائلاً:”ما كنا نتوقع حتى في الحلم أن يأتي شخص ويتهم قوات الجيش التي تدافع عن البلاد وتكافح الإرهاب ويحرض مجلس الأمن والأمم المتحدة ضده المطلوب ليس إقالته فقط بل ومحاكمته أيضاً”.

وتابع عميد البلدية :” إن الأمور تسير بشكل طبيعي والمحال بمعظمها تفتح أبوابها حالياً إلى وقت متقدم ليلاً وحركة السيارات والمارة طبيعية وعادية في الشوارع وحكومة الوفاق لم تعد تسيطر على شيء في الجنوب وهي مسألة وقت فقط قبل أن يعلن الجيش السيطرة الكاملة هناك”.

وطالب الخيالي الفريق علي كنة الذي عينه السراج أخيراً قائداً عسكرياً لمنطقة سبها العسكرية بالتخلي عنه والانضمام إلى قوات الجيش، داعياً اياه إلى الاستقالة والانضمام للجيش لأن ذلك أفضل له من الأمور التي يقوم بها بهدف إرباك الجيش والبلاد حسب قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية