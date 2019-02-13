ماذا في لقاء الثني برئيس جهاز الإسعاف؟

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الاربعاء رئيس جهاز الإسعاف والطواريء بالحكومة المؤقتة سالم حسين الفرجاني.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الفرجاني استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مدى جاهزية الجهاز للاستجابة للطوارئ وعمله في مناطق جنوب ليبيا التي يجري تطهيرها من قبل الجيش.

ودعا الثني إلى ضرورة تغطية كافة المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للحكومة الليبية المؤقتة، وضرورة البقاء دائما على جاهزية عالية في مختلف المدن والمناطق.

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