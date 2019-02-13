الحكومة المؤقتة تحمل الرئاسي تبعات قرار تعيين كنة آمراً لمنطقة سبها العسكرية

أدانت الحكومة المؤقتة، قيام رئيس المجلس الرئاسي بإصدار قرار عُين بموجبه علي كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية وبرتبة فريق.

وعبرت الحكومة في بيان، عن رفضها الشديد لهذه الإجراءات، محملة إياه المسؤولية الكاملة على ما قد يترتب على هذه التصرفات من خلط للأوراق وإنجرار الوطن لمواجهات دامية وتدميراً لنسيجه الاجتماعي، وكذلك ضرب كافة المساعي الداخلية والدولية المبذولة، لتقريب وجهات النظر للوصول إلى ما يحقق الوفاق بين الليبيين بكافة أطيافهم.

واستنكرت الحكومة المؤقتة في بيانها، ما تقدم به مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة مهدي المجربي، من طلب ضد القوات المسلحة الليبية، التي تعمل على مقارعة الإرهاب في الجنوب الليبي.

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