تكثيف الدوريات الأمنية بالمنافذ والبوابات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنها تتابع الخطط والتدابير الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه تم إصدار تعليمات لكافة الأجهزة المتمركزة بالمنافذ والبوابات بتكثيف الدوريات، وتسهيل حركة المركبات الآلية، وضبط المخالفين، وأخذ ما يلزم من التدابير والإجراءات، التي تكفل أمن البلاد وحماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وكلفت وزارة الداخلية كافة مديريات الأمن بالمناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مشاركة المواطنين في احتفالات 17 فبراير في كل المدن الليبية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن اللجنة العليا للاحتفالات بالتعاون مع عدة جهات خدمية قامت بطلاء الشوارع والأرصفة استعدادا لذكرى 17 فبراير.

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