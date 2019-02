«أمن الجفارة»: القبض على شخص أفريقي يمتهن ترويج مادة الكوكايين

المتوسط:

تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بالتعاون من مديرية أمن الجفارة وقوة الإسناد الأمني الفرقة الثانية التابعة للمديرية والبحث الجنائي فرع الجفارة، بالقبض على شخص أفريقي الجنسية يمتهن ترويج مادة الكوكايين داخل منطقة الجفارة “الساعدية”، وبحوزته حوالي 500 جرام من مادة مخدر الكوكايين.

وبعد التحقيق معه تم إحالته لنيابة المخدرات من حيث الاختصاص، إذ تثمن وزارة الداخلية الجهود المبذولة في مكافحة هذه الآفة التي تستهدف شبابنا لتدميرهم وتدمير الوطن.

