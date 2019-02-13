الحاسي: لا وجود على الأرض لأي قوات بخلاف الجيش ونتمنى أن يرسلوها أو نراها

أكد آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، عبد السلام الحاسي اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش نجحت في حسم السيطرة على كامل منطقة حقل الشرارة أكبر حقول ليبيا النفطية في المنطقة الجنوبية.

الحاسي أضاف، في تصريحات صحفية، أن قوات الجيش سيطرت عمليا على حقل الشرارة الذي يضم أكثر من 100 بئر نفطي بالإضافة إلى السيطرة على المركز الرئيسي له وعلى المنشآت ومركز الضخ والإدارة وكل الأماكن التي تتحكم في هذه الآبار.

وقال الحاسي:”إنه لا وجود على الأرض لأي قوات بخلاف قوات الجيش ونحن نتمنى أن يرسلوا قوات أو أن نراها”، في إشارة إلي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، مؤكداً أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان تحرير الجنوب.

وأشار إلى أن الجيش يلقى تأييداً كبيراً من جميع الأهالي لبسط الأمن والأمان حيث وصلت احتياجات المواطنين التي كانت منقطعة عنهم منذ فترة طويلة ، مشيراً إلى وجود دوريات الأمن في الشوارع كما وصل الوقود والسيولة المالية.

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