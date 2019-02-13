“الوفاق” الليبية تناقش مع مسؤولين أميركيين وأفارقة تأمين الحدود

أعلنت وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأربعاء، عن اتفاقها مع دول الجوار الليبي الأفريقي على عقد اجتماع موسع في 22 شباط/فبراير الحالي، لمناقشة تأمين الحدود المشتركة، فيما أكدت وزارة الداخلية استقبالها لوفد أميركي لمناقشة القضايا ذاتها.

وفي بيان أصدرته، قالت الخارجية الليبية إن وزيرها محمد سيالة عقد اجتماعاً ضمّ نظيريه التشادي محمد زين شريف والسوداني الدرديري محمد أحمد، وسفير النيجر المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي زكريا آدم ميجا، وذلك على هامش القمة الـ32 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لمتابعة مبادرة نيامي بشأن التعاون في مجال تأمين وحماية الحدود للدول الأربع، ليبيا والسودان وتشاد والنيجر.

وأضافت الوزارة الليبية في بيانها، أن وزراء خارجية هذه الدول اتفقوا على عقد لقاء موسع في 22 من الشهر الحالي للتوصل إلى اتفاقات نهائية، على أن تسبقه اجتماعات تحضيرية للخروج باتفاق نهائي يتعلق بالإجراءات العملية لتأمين الحدود المشتركة.

إلى ذلك، استقبل وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مساعد الوزير المكلف بوزارة الخارجية الأميركية، بوله شيك، وناقش معه سبل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمنافذ وبرامج التدريب المختلفة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة لليبيا، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وطلب مسؤولو الداخلية الليبية، بحسب البيان، من الجانب الأميركي دعماً في مجالات التدريب وجرائم المخدرات على المستوي الدولي، إضافة إلى مسألة الألغام في ليبيا وكيفية التعامل معها، مشيراً كذلك إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية برز خلال اللقاء كأحد أهم الملفات التي تمّ تداولها مع الجانب الأميركي للحصول على الدعم الدولي في مجال تأمين الحدود.

العربي الجديد

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