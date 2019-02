بعد انتشار ظاهرة حمل السلاح.. «داخلية الوفاق» تشن حملات لضبط الخارجين عن القانون

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ قضية حمل السلاح بين الشباب تبقى من أكبر القضايا المقلقة في ليبيا بما تحمله من تأثيرات سلبية على النسيج الاجتماعي، وتهديد لأمن البلاد وسلامة المواطن، خاصة عندما يرتبط حمل السلاح بعوامل سلبية أخرى على رأسها تجارة وتعاطي المخدرات.

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنَّ أكثر من مشكلة ومشاجرة تحولت إلى قتال بالأسلحة النارية بسبب غياب العقل تحت تأثير المخدرات والخمور، إذ تنتهي بمقتل أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة جسدية مستديمة.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنَّ وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة في محاربة هذه الظواهر السلبية، التي انتشرت في المجتمع الليبي المحافظ عبر توفير الأمن والأمان والمجاهرة به، والحملات الضبطية لتجار المخدرات والأسلحة في كل ربوع الوطن.

