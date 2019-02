اجتماع عميد سرت ونائب بـ «الرئاسي» لبحث الاحتياجات الضرورية لمستشفى ابن سينا

المتوسط:

عقد بمستشفى ابن سيناء، صباح اليوم، اجتماعًا ضم عميد بلدية سرت مختار المعداني، وأعضاء المجلس البلدي سرت غيث عبد الله، وهنية أبو خريص، وبحضور مستشار نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لشؤون الحكم المحلي الدكتور عماد محفوظ المنشوف، ومدير عام مستشفى ابن سيناء الدكتور محمد السريتي، ونائب مدير عام المستشفى الدكتور علي الزرقاء ورئيس اللجنة الاستشارية للمستشفى الدكتور، عبد القادر العماري، وأعضاء اللجنة الاستشارية الدكتور أبوبكر المزوغي والدكتور عبد الله الأحول.

وتناول الاجتماع، الوضع الحالي للمستشفى والاحتياجات الضرورية لتشغيل المستشفى ليقوم بعمله في خدمة أهالي بلدية سرت.

