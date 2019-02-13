الثني يتابع العثرات التي تعتري صندوق التضامن الاجتماعي

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اجتماعا موسعاً مع عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق الصالحين عبدالنبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم، تم خلاله مناقشة العثرات التي تعتري صندوق التضامن الاجتماعي والحلول التي تكفل توفير الموارد اللازمة للعمل بالصندوق وسيره على الوجه الأمثل، إلى جانب المشاكل التي تواجه الشركة العامة للبناء والتشييد.

هذا وتطرق المجتمعون، إلى كافة المشاكل التي تواجه بلدية طبرق بشكل عام في كافة القطاعات الخدمية، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الكهرباء والمياه.

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