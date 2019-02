«بلدي بنغازي» يتابع أعمال تنفيذ المشاريع الجديدة

المتوسط:

عقد رئيس المجلس التيسيري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، اجتماعا تقابليًا مع إدريس غيث أقدورة عضو المجلس التيسيري لبلدية بنغازي وأيمن مفتاح الذيب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأعمال الكهربائية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة متابعة أعمال التنفيذ للتعاقدات مع الشركة فيما يتعلق بتنفيذ خطوط الإنارة للعديد من مداخل المدينة والطرق والشوارع وتحديدًا مواعيد استلام الأعمال المنجزة، حيث تم الانتهاء من عدد أربعة مشاريع في المدخل الغربي بداية منطقة القوارشة إلى تيكا والطريق الدائري العاشر من القوارشة وحتى جزيرة مصنع الأسمنت وجزيرة سيدي يونس إلى جسر سيدي خليفة، بالإضافة إلى مشروعي شارع أحمد رفيق المهدوي (الكورنيش ) وطريق قنفودة.

