بعد محاصرة منزله.. قيادي إرهابي يُسلم نفسه إلى القوات المسلحة في درنة

أفاد مصدر مطلع من مدينة درنة، بأنَّ القيادي الإرهابي وليد جمعة مسعود الشعلالي في قبضة القوات المسلحة الليبية بعد أن أقدم على تسليم نفسه إلى القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المصدر، أن الشعلالي سلم نفسه إلى القوات المسلحة يوم أمس الثلاثاء بعد محاصرته في منزل في حي المدينة القديمة آخر معاقل الإرهابيين.

وأشار المصدر إلى أن القيادي «الشعلالي» من مواليد 1980 ومن سكان حي شيحا الشرقية، وسجين سابق سجن خلال العام 2007 بعد أن قبصت عليه السلطات الأمنية الليبية وأفرج عنه في العام 2008.

